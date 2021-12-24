Информационная программа «Новости» от 23.12.2021





00:00 Выпуск

00:47 Депутаты провели последнее заседание Совета МОГО «Инта» в этом году.

07:41 Энергетики отметили профессиональный праздник.

10:47 Лихачей на дорогах будут строго наказывать, даже если обошлось без аварии с пострадавшими.

11:52 Врачи детской поликлиники и поликлиники № 1 будут работать в новогодние праздники в сокращенном формате.

14:15 Минздрав России включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок.

15:34 Сотрудники Дворца культуры и техники примерили на себя роли актеров озвучивания.

17:17 Интинские школьники присоединились к Всероссийской акции «Спасибо за жизнь».

18:27 B интинских школах и детских садах началась пора новогодних утренников.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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