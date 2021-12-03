Информационная программа «Новости» от 2.12.2021





00:00 Выпуск

00:52 Более 3-х часов Глава Республики Коми Владимир Уйба отвечал на вопросы жителей региона в прямом эфире телеканала Юрган.

05:54 Некоторым категориям россиян, находящимся на заслуженном отдыхе, в декабре повысят пенсионные выплаты.

05:54 Поддержка семей остаётся одним из приоритетных направлений работы правительства нашей страны.

10:47 Коронавирус продолжает мутировать. Сокращен срок действия ПЦР-теста.

14:40 Прямая линия с врачами Интинской центральной городской больницы.

21:27 Интинские выпускники написали итоговое сочинение.

24:44 Маяк, Янтарь, Витязь, Молния, Весна, Чайка, Заря. В интинском краеведческом музее работает выставка советских часов.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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