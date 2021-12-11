Ежегодно в нашей стране проводится Всероссийский правовой диктант.





12 декабря в России будет отмечаться один из значимых государственных праздников. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Ежегодно в рамках популяризации правовых знаний и знаний основного закона в нашей стране проводится Всероссийский правовой диктант. В нем принимают участие все желающие старше 14-ти лет. Организатором мероприятия выступает Ассоциация юристов России совместно с рядом государственных и общественных организаций.

К 5-му юбилейному диктанту, который стартовал 3 декабря на сайте юрдиктант.рф присоединился Глава Республики Коми Владимир Уйба. По словам руководителя региона, вопросы не простые, в основном они касаются трудового, гражданского и семейного права.