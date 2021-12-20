«Детали недели» — Недешевый спорт





Больше 20 тысяч детей сегодня тренируются в спортивных школах региона. Они – будущее большого спорта. Поэтому регион вкладывает в их подготовку средства. Но вот никто не ведёт официального подсчёта тех, кто тренируется за родительские деньги.

Именно поэтому сейчас всё чаще те самые родители поднимают вопрос о необходимости введения так называемых спортивных сертификатов дополнительного образования.

Казалось бы, что здесь сложного: и почему бы не помочь детям заниматься спортом в частных оздоровительных центрах. Но всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.