«Детали недели» — Перекресток





На неделе в республике вновь заговорили о взносах за капитальный ремонт. Прокуратура заявила, что региональная программа не выполняется. Те, кто за нее отвечает – парировали, мол платят им за капремонт слишком мало, чтобы очередь дошла до всех нуждающихся.

Чтобы отремонтированных домов стало больше, было предложено взносы увеличить, а парламентарии Коми обязали жителей новостроек выплачивать их, как только дому исполнится четыре года. Прежде новостройки не платили за капремонт пять лет.

Уж совсем особенно выглядит здесь позиция одного сыктывкарского ТСЖ, который взносов не платит, а собирает деньги на ремонт самостоятельно. Товариществу собственников жилья Перекресток – 20 лет. Именно его в свое время посещал Дмитрий Медведев еще в статусе президента страны.