18 декабря сотрудники ЗАГСа отмечают профессиональный праздник.





Регистрация брака, рождения ребенка, смерти, установление отцовства, смена фамилии, имени и отчества — это лишь малая часть того, чем занимаются сотрудники ЗАГСа.

За аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — стоит ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения детей и до самой последней записи в жизни человека. История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».