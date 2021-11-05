Шикарный подгон на открытие ЗИМНЕГО СЕЗОНА от Михаила Пантелей





Пришла пора открывать зимний сезон 2021 — 2022 . И как раз незадолго до этого события получил посылку от Михаила Пантелей. Новый удильник и блёсна ручной работы ! Огромное спасибо, Михаил ! Именно с этих блёсен и начнётся сезон подлёдной рыбалки ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !