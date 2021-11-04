Как доехать если вырвало шаровую Григорич может





По дороге из санатория автомобиль Ивана Григорича сломался. За 100 км от дома. С рычага вырвало шаровую. Взяв с собой генератор и сварочный аппарат едем ремонтировать. Но тут новые проблемы. Вышел из строя сварочный. И уже из безвыходного положения Иван Григорич нашёл выход.Смотрим.Как это было … На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !