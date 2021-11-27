Рыбалка на налима / Проверка продольников на налима от Светланы / ( #серия3 )





Друзья всем привет. вот и состоялась очередная проверка продольников на налима. в этом сезоне рыбалка на налима получается очень трудовой. связано это с тем что на печоре лед встал очень плохо. и много шуги. но нам это не испортит рыбалку на налима. а сколько штук мы сегодня поймали вы увидите в видео. надеюсь вам понравится наша рыбалка. ну а у нас с вами впереди очень много зимних рыбалок. сейчас мы занимаемся рыбалкой на налима. но совсем скоро переберемся на таежные реки.

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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