Рыбалка на налима / Проверка продольников на налима от Светланы / ( #серия3 )
Друзья всем привет. вот и состоялась очередная проверка продольников на налима. в этом сезоне рыбалка на налима получается очень трудовой. связано это с тем что на печоре лед встал очень плохо. и много шуги. но нам это не испортит рыбалку на налима. а сколько штук мы сегодня поймали вы увидите в видео. надеюсь вам понравится наша рыбалка. ну а у нас с вами впереди очень много зимних рыбалок. сейчас мы занимаемся рыбалкой на налима. но совсем скоро переберемся на таежные реки.
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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