Информационная программа «Новости» от 25.11.2021





00:00 Выпуск

00:54 Президент России В. Путин заявил о необходимости обеспечения бюджетников достойным уровнем зарплат.

03:32 Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19

04:33 Продолжается осенний призыв граждан на военную службу.

06:51 Уже более десяти интинских предпринимателей подали документы на получение денежной субсидии.

10:34 В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» интинские боксеры получили новую экипировку.

16:55 Интинцы стали победителями республиканского конкурса "Молодежь против экстремизма».

21:19 Интинский краеведческий музей принимает посетителей по Пушкинской карте.

25:40 В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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