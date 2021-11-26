Информационная программа «Новости» от 25.11.2021
00:00 Выпуск
00:54 Президент России В. Путин заявил о необходимости обеспечения бюджетников достойным уровнем зарплат.
03:32 Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19
04:33 Продолжается осенний призыв граждан на военную службу.
06:51 Уже более десяти интинских предпринимателей подали документы на получение денежной субсидии.
10:34 В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» интинские боксеры получили новую экипировку.
16:55 Интинцы стали победителями республиканского конкурса "Молодежь против экстремизма».
21:19 Интинский краеведческий музей принимает посетителей по Пушкинской карте.
25:40 В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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