Информационная программа «Новости» от 24.11.2021





00:00 Выпуск

00:57 Вакцинация набирает обороты. В Коми уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет около 60%.

08:07 21 ноября свой профессиональный праздник отметили специалисты в области бухгалтерского учёта.

09:06 Президент России В. Путин подписал закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.

10:49 Детская площадка, выигранная в телевикторине, доставлена в Инту.

14:14 Народный бюджет в школе.

29:48 Выставки и экскурсии для молодых людей стали доступнее.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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