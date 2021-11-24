Информационная программа «Новости» от 24.11.2021
00:00 Выпуск
00:57 Вакцинация набирает обороты. В Коми уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет около 60%.
08:07 21 ноября свой профессиональный праздник отметили специалисты в области бухгалтерского учёта.
09:06 Президент России В. Путин подписал закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений.
10:49 Детская площадка, выигранная в телевикторине, доставлена в Инту.
14:14 Народный бюджет в школе.
29:48 Выставки и экскурсии для молодых людей стали доступнее.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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