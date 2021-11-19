Информационная программа «Новости» от 18.11.2021





00:00 Выпуск

00:54 В селе Петрунь должна появиться мобильная связь и высокоскоростной интернет.

03:29 До 1 декабря 2021 года россиянам необходимо заплатить налоги.

07:44 С 16 ноября россияне могут получать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19 в МФЦ.

09:08 В преддверии Всероссийского дня правовой помощи в Инте прошла череда тематических мероприятий.

16:01 Какая ответственность грозит за хранение, сбыт и употребление наркотиков?

19:36 Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с больным.

20:51 Горожан приглашают на выставку талантливых художников «Интинский вернисаж».

25:23 Юные добровольцы с большим сердцем. Интинские школьники участвуют в благотворительных акциях.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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