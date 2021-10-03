ДВА ВЫСТРЕЛА ОДНОВРЕМЕННО И ОБА В ЦЕЛЬ ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ ПЕРВЫЙ НАЛИМ





Первый день октября. Уже чувствуется дыхание зимы. За бортом -3. С утра обход озёр, который принёс результат. Ну а потом проверка продольников, которая дала нам первого налима. День удался на славу ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !