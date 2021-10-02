НОЧНОЙ ЭКСТРИМ ВОЛНУющая ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ





Пока ждал Ромку(он приехал уже после обеда) короткий осенний день подошёл к концу. Но снасти поставлены, значит их нужно проверять. На этот раз проверка продольников была с элементами экстрима. Темнота и большая волна помогли это сделать … Но всё закончилось благополучно. Продольники проверены. Рыба есть ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !