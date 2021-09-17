



В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в СЮНе продолжается плановое обновление базы. Сейчас учреждение получило из Кирова материал для укладки пола в стойлах лошадей. Полимерное покрытие в количестве 47 штук сейчас находится на поле.

На станции юных натуралистов три лошади: Доминика, Верба и пони Молли. С ними занимаются юные интинцы — воспитанники кружка коневодства. В скором времени животных ждет обновление, в стойлах появится специализированное покрытие.