Интинцы принимают участие в конкурсе «Народный участковый».





Интинцы, сотрудники полиции Дмитрий Савченко и Сергей Ботков принимают участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2021». За них можно проголосовать на сайте 11.мвд.рф и помочь стражам правопорядка выйти в следующий тур.

В конкурсе принимают участие 40 сотрудников территориальных подразделений МВД по Республике Коми. Это полицейские, не имеющие дисциплинарных взысканий, стаж службы которых в должности участковых уполномоченных составляет не менее трех лет.