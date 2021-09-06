Республика продолжает получать подарки к столетию региона





Если говорить об Ухте, то это и обновленный центр творчества имени Генриха Карчевского, государственный заказник «Параськины озера», обновлённый спорткомплекс «Нефтяник». Все объекты торжественно открыли накануне Глава Коми вместе с депутатом Госдумы Ольгой Савастьяновой, парламентариями и министрами региона. Главные дарители – социальные партнеры республики – отметили, что намерены и дальше вкладывать в социально-экономическое развитие республики.