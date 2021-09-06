Коми получит дополнительные деньги на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых





Речь о сумме более 700 миллионов рублей. Распоряжение о выделении средств Коми и еще ряду регионов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение было принято в связи с обращением глав регионов, где идет ускоренное строительство соцобъектов. В совокупности субъекты получат более 10 миллиардов рублей. Напомним, сейчас в республике строят новые корпуса Тентюковского и Кунибского домов-интернатов. Строительство первого объекта идёт с опережением, на данный момент его готовность – больше 37 процентов.