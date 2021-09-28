ОХОТА НА УТОК ЗАГОТОВКА ЖИВЦА ДЛЯ ХИЩНОЙ РЫБЫ Часть 1





Золотая осень. Есть что то в этом времени года такое, что хочется каждый день быть на природе и любоваться этой красотой. Используем эти прогулки с пользой для дела ! Заготавливаем живца для дальнейшей рыбалки по хищнику. Ну а УТИНАЯ ОХОТА — это ПРАЗДНИК для души ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !