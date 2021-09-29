ОХОТА НА УТОК ЗАГОТОВКА ЖИВЦА ДЛЯ ХИЩНОЙ РЫБЫ Часть 2





Ну вот наконец то мои труды начали приносить результат. Сегодня повезло с утками и мои ловушки всё таки поймали долгожданного озёрного гольяна ! Начало есть ! Теперь главное сохранить живцов до зимы. И проблема с живцами решена ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !