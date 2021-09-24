ОДИН ОСЕННИЙ ДЕНЬ ОХОТА НА УТКУ СТАВИМ ЛОВУШКИ НА ЖИВЦА ПОСЛЕДНИЕ ГРИБЫ





Наконец то закончили с картошкой. ЧОМОР !!! Выехали с сыном поставить ловушки на живца. И грибы посмотреть. Ну и заодно поискать уток. В общем день прошёл не зря. Везде успели. И сделали много полезного. А главное , получили заряд энергии от матушки природы ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !