Сегодня Глава Коми работает в отдаленных населенных пунктах Троицко Печорского района





Вместе с членами Правительства Владимир Уйба осмотрел аварийную школу в поселке Приуральский. В деревне Еремеево посетил фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры, и в каждом населенном пункте прошли встречи с местными жителями — обсуждали проблемы и перспективы развития сельских территорий. Вечером Владимир Уйба оценит ремонт на участке зимника Палью-Приуральский. Завтра у Главы насыщенная программа в самом Троицко-Печорске.