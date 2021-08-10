



Жителям Вуктыла сделают перерасчет за отопление, а точнее, за его отсутствие. Напомним, в начале года из-за перебоев на котельной компании «Аквасервис» многие горожане остались без горячей воды и отопления. Люди замерзали несколько недель. Для стабилизации ситуации в муниципалитете вводили режим повышенной готовности. На место выезжал Глава Республики Владимир Уйба. Позже, из-за срыва отопительного сезона, прокуратура начала проверку, возбуждали уголовное дело. И вот на днях Вуктыльский городской суд рассмотрел и удовлетворил иск о возложении на «Аквасервис» обязанности произвести перерасчет за отопление всему населению Вуктыла!