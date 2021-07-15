В Коми за сутки подтверждено 284 новых случая инфицирования КОВИД 19, умерло три человека





С начала пандемии от коронавируса скончалось уже 1 097 жителей республики. Вакцинация населения – это единственный способ замедлить распространение коронавируса – и регион наращивает темпы прививочной кампании, об этом сообщил Глава Республики Владимир Уйба на совещании под председательством Татьяны Голиковой. Вакцинация проводится во всех городах и районах, в 51 подразделении медицинских организаций. Сформированы 173 выездные бригады, 129 прививочных пунктов и 84 мобильных пункта. Активно осуществляется выездная работа на предприятия с целью вакцинации сотрудников предприятий на рабочих местах.