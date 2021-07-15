В Белгородской области уже привито более полумиллиона человек, или 73% от плана





Это отличный пример для других регионов страны. Такими темпами Белгородская область завершит плановую вакцинацию до сентября, что позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычной жизни без ограничений. Сейчас на Белгородщине ежедневно фиксируется около 100 случаев заболевания на 1.5 миллиона человек. В Коми же этот показатель приближается к 3 сотням случаев в день. А при условии, что населения у нас почти в 2 раза меньше, получается, что заболеваемость в нашей республике в 6 раз выше!