СК возбудил дело в отношении двух школьниц, которые потушили шампанским Вечный огонь





По факту инцидента с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре Следственный комитет возбудил уголовное дело. Накануне «Юрган» рассказывал о беспрецедентной по своей наглости выходке двух 16-летних девочек, они потоптались на мемориале, а затем залили Вечный огонь шампанским. По записи камер системы «Безопасный город» подозреваемых установили, задержали и доставили в дежурную часть полиции. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства, и, при наличии оснований, незамедлительно возбудить уголовное дело, что сегодня и случилось.