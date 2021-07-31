Информационная программа «Новости» от 29.07.2021





00:00 Выпуск

01:08 Интинцы могут бесплатно получить земельный участок на территории Округа.

04:19 Жители Коми активно вакцинируются от коронавируса.

05:24 В этом году в стране пройдет Всероссийская перепись населения.

08:34 Станция юных натуралистов реализует проект «Народный бюджет».

14:33 В центральной библиотеке проходят интеллектуальные командные игры.

18:33 Интинцы признаются в любви республике Коми и поздравляют всех жителей региона с наступающим юбилеем.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube,

будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски

https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ