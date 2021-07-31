Информационная программа «Новости» от 29.07.2021
00:00 Выпуск
01:08 Интинцы могут бесплатно получить земельный участок на территории Округа.
04:19 Жители Коми активно вакцинируются от коронавируса.
05:24 В этом году в стране пройдет Всероссийская перепись населения.
08:34 Станция юных натуралистов реализует проект «Народный бюджет».
14:33 В центральной библиотеке проходят интеллектуальные командные игры.
18:33 Интинцы признаются в любви республике Коми и поздравляют всех жителей региона с наступающим юбилеем.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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