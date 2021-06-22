За 2 часа ВЕДРО РЫБЫ и домой / Рыбалка на отводной поводок / Эта резина понравилась рыбе

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друзья всем привет. на данной рыбалке мы выехали не далеко от города, можно сказать по нашим меркам ловили прямо в городе. цель рыбалки была провести хорошо время на берегу реки и покидать для души спиннинг. в качестве оснастки был использован отводной поводок. резина нашей рыбе пришлась по душе и не составило труда поймать за несколько часов ведро рыбы. в основном в улове была такая рыба как язь и окунь. все снасти на которые я ловлю я вам показал. ну а вам приятного просмотра, а прямо сейчас на рыбалку.