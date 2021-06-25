Информационная программа «Новости» от 24.06.2021





00:00 Выпуск

00:51 В Интинском Округе кипит работа. Энергетики и коммунальщики проводят масштабные ремонты по всему городу.

11:40 В одном из многоквартирных 9ти этажных домов в центре города введен в эксплуатацию новый лифт.

17:04 Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти.

18:02 В Инте вновь создадут молодежный консультативный совет.

21:59 Специалисты напоминают гражданам о мерах предосторожности во время отдыха на берегу реки.

24:51 В День молодёжи во всех магазинах на территории республики Коми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

25:41 Культурная мурлыка-антидепрессант. На должность библиотечной кошки принята пушистая красавица Зина.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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