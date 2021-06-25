Энергетики и коммунальщики проводят масштабные ремонты по всему городу.





В Инте активно ведутся ремонтные работы. Приводятся в порядок сети горячего и холодного водоснабжения. Изношенные трубы меняются на новые. Благоустраиваются дворы. В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в этом году планируется капитально отремонтировать 8 придомовых территорий. В разных частях города трудятся бригады рабочих и спецтехника. О том, что делается в муниципалитете и какой объем ремонтов предстоит выполнить в этом сезоне, наш следующий репортаж.