Жизнь в тайге Один и надолго Часть 1 Готовимся к ВЕСНОВКЕ Теперь завезли ВСЁ ! 11.04.2021

Ночью был небольшой заморозок, и мы пользуясь случаем тащим на Урагане мотолодку Обь М , а с ней заодно и мотор, и бензин, и электростанцию, и продукты…в общем всё необходимое для длительного проживания вдали от цивилизации. Серёга и Саня помогли и вернулись пока есть возможность на большую землю, а я остаюсь ОДИН и НАДОЛГО … На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8​ ​​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​​ ​https://vk.com/buks1ru​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283