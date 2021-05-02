В тайгу с Григоричем на закрытие сезона Часть 3 Форс мажор Планы меняются 09 04 2021

Несмотря на хмурую погоду, потепление и дожди, мы позавтракав спешим на наше Царское озеро. Но тут Григоричу по телефону сообщили недобрую весть, и у нас меняются все планы. Нужно возвращаться домой … На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​​ ​ https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283