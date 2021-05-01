В тайгу с Григоричем на закрытие сезона Часть 2 Вечер в лесной избе Приветы 08.04.21

В этой части не будет показано, как ловят рыбу. Здесь душевная дружеская атмосфера, вечер в лесной избе после трудного трудового дня заезда. Но это тоже неотъемлемая часть того, что и называется РЫБАЛКОЙ ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​​ ​ https://vk.com/buks1ru ​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283