В Москве открылись Дни Республики Коми, посвящённые 100-летию региона.





Старт праздничным мероприятиям в столице России дал Глава Республики Коми Владимир Уйба.

На самой высоком сооружении в Европе — Останкинской Башне в Москве появились цвета флага Коми. Так, красочным событием ознаменовался старт Дней республики, которые будут проходить до 31 мая. Подсветка медиафасада башни будет осуществляться в вечернее время суток на протяжении 9 дней. Всего государственный символ северного региона появится на телебашне более 5 тысяч раз.