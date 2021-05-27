Информационная программа «Новости» от 25.05.2021
00:00 Выпуск
01:04 В Москве открылись Дни Республики Коми, посвящённые 100-летию региона.
01:59 Интинцам стоит поторопиться с выбором территории, которую можно благоустроить в следующем году.
05:05 Стартовал сезон ремонтных работ. Приводятся в порядок самые проблемные участки автомобильных дорог.
07:34 В Парке культуры и отдыха прошел субботник.
11:25 Жители Приполярья активно вакцинируются от коронавируса.
18:58 Открыт трудовой сезон для несовершеннолетних.
26:05 Интинские школьники приняли участие в международной акции «Сад памяти».
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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