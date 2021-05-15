Праздничная программа «От имени жизни, от имени сердца»





Большим праздничным концертом отметили интинцы один из самых важных и великих праздников нашей страны – 76-ую годовщину Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Военные и патриотические номера – песни, танцы и театральные зарисовки подготовили для ветеранов и гостей праздника творческие коллективы Инты.В праздничной программе «От имени жизни, от имени сердца», посвященной 76 годовщине Победы в великой отечественной войне приняли участие творческие коллективы Детской школы искусств и дворца культуры и техники — солисты, вокальные и хореографические ансамбли.