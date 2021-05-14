Информационная программа «Новости» от 13.05.2021





00:00 Выпуск.

01:19 Представители государственных и муниципальных ведомств выступили перед депутатами Округа.

08:45 За 2 недели в Инте не выявлено ни одного нового случая заражения ковидом.

10:00 В Инте проживает около 200 многодетных семей, в которых воспитываются порядка 600 детей.

14:27 Прямая линия с представителями Прокуратуры и Следственного отдела.

20:19 Известная в нашем городе семья Авдеевых отметила коралловую свадьбу.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube,

будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски

https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ