Информационная программа «Новости» от 13.05.2021
00:00 Выпуск.
01:19 Представители государственных и муниципальных ведомств выступили перед депутатами Округа.
08:45 За 2 недели в Инте не выявлено ни одного нового случая заражения ковидом.
10:00 В Инте проживает около 200 многодетных семей, в которых воспитываются порядка 600 детей.
14:27 Прямая линия с представителями Прокуратуры и Следственного отдела.
20:19 Известная в нашем городе семья Авдеевых отметила коралловую свадьбу.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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