В Центре народного творчества представили сборники нематериального наследия Коми.

Сборник песен коми композиторов и 3 сборника по нематериальному культурному наследию Коми сегодня презентовали в Центре народного творчества и повышения квалификации. За каждым изданием стоит долгая и кропотливая работа — это поиск материалов, фотографий и рукописей. Сотрудникам центра помогали специалисты Национальных музея и библиотеки, Коми научного центра и Сыктывкарского университета. Приносили фотографии и простые люди.