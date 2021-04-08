Как научиться инвестировать с нуля и не попадаться на уловки мошенников?

На эти и другие актуальные вопросы ответят 17 апреля в Академии Госслужбы. В столице Коми пройдет Семейный финансово-правовой фестиваль. На одной площадке соберутся эксперты из разных сфер. Организаторы обещают, насыщенная программа не оставит равнодушным ни одного члена семьи: бабушки и дедушки смогут получить консультацию от сотрудников пенсионного фонда, родители узнают об инвестициях и налогообложении, подростки померяются знаниями в брейн-ринге и квизах, а младшеклассники примут участие в викторинах и поиграют в настольные игры.