В Инте развернули в местном Доме Быта мобильный прививочный пункт

Вакцинация от ковида должна быть максимальна доступна. Так посчитали в Инте и развернули в местном Доме Быта мобильный прививочный пункт. Место было выбрано неслучайно – всю неделю многие горожане упорно работают, а в выходные отправляются за покупками. И именно здесь, в торговом центре, они вполне могут уделить некоторое время на то, чтобы сделать себе прививку от ковида. Такой возможностью уже успели воспользоваться более 60 горожан.