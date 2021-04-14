В 2022 году в Коми планируется масштабное благоустройство общественных территорий сразу в 7 городах

В будущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Коми планируется масштабное благоустройство общественных территорий сразу в 7 городах – Сыктывкаре, Усинске, Инте, Воркуте, Печоре, Ухте и Сосногорске. Какие именно объекты будут улучшены, решать предстоит самим жителям – путем голосования на федеральном портале 11.городсреда.ру с 26 апреля по 30 мая. В столице региона, к примеру, на выбор представлены 15 территорий.