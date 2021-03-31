Информационная программа «Новости» от 30.03.2021

00:00 Выпуск

01:15 Каких результатов удалось достичь главе Коми за этот год и как его работу оценивают в нашем городе?

04:57 Меньше месяца остается до начала Всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году.

11:59 О чем мечтают сельские предприниматели? В рамках проекта «Народный бюджет» представители малого и среднего бизнеса надеются реализовать несколько оригинальных идей.

13:40 В рамках регионального проекта «Народный бюджет» с 29 марта по 21 апреля в отделе промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы АМОГО «Инта» принимаются инициативы и предложения граждан для реализации их в сфере благоустройства, дорожной деятельности и обустройства источников холодного водоснабжения.

14:52 В Инте появилась новая спецтехника высокой проходимости.

19:50 Единый государственный экзамен сдали не выпускники, а их родители.

26:06 Делать самые важные хлопоты приятными и помогать родителям на каждом этапе развития их ребенка — одна из главных задач интинского магазина «Малыш».

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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