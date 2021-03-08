УРАГАН — СИБИРЬ Первый выезд УРАГАН против МУХТАРА, кто кого ? 8 марта

Поздравляю всех женщин, девушек, девочек с праздником 8 марта. Желаю счастья, здоровья, любви и прекрасного весеннего настроения ! Ну а мы сегодня отправляемся проверять возможности нового Урагана. Снег в этом году — голимый пухляк. Вот и проверим, на что он способен. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru ​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283