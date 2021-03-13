Мартовский выезд на рыбалку Боевое крещение для нового УРАГАНА Часть 1 Заезд и первый день

Новый Ураган проходит обкатку в реальных условиях глубокого пухлого снега. И это у него отлично получается. Выехали с друзьями порыбачить на двух снегоходах. На улице уже 10 марта. По календарю — это уже весна. Но весной даже ещё и не пахнет. Морозы не отступают. Но мы к ним уже привыкли , и нас уже ничего не удержит. Мы на природе, в лесной избе, в глухой тайге. И это здорово ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru​ ​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283