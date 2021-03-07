За УРАГАНОМ !!! Мечта всё ближе ! Первый запуск Первый выезд И всё таки он лучший !

В морозный весенний день выезжаем в соседний город Ухта за новым Ураганом. Сумасшедший день в хлопотах, но оно того стоит ! Вот и состоялся первый выезд ! А их впереди ещё очень и очень много ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283