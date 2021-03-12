Прямой эфир ДОБРОГО ВЕЧЕРОЧКА С ГРИБАБАСОМ

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.

❤️ Привет изподвыподверта 99 руб.

❤️ Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)

❤️ Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

❤️ Караоке 130 руб.

❤️ Рассказать историю из жизни 99 руб.

❤️ 250 руб.(песня без мата)

❤️ Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)

❤️ Большая сигна 300 руб.(имена, ники без похабщины)

❤️ Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

❤️ Джон присутствует на стриме 1 час 1000 руб.

❤️ Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

❤️ Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

❤️ Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

🔴 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.

2. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.

3. Зажигаем свечу в честь донатера.

4. Грибабас разукрашивает лицо гуашью.

5. Дегустация нового напитка.

6. Дегустация нового продукта.

7. Зрителю 300 руб. на телефон.

8. Зрители заказывают танец.

9. Танец Грибабаса и Джона в кигуруми под песню Little Big.

10. Большая сигна донатеру.

11. Шашлычки на огне.

12. Медленный танец Грибабаса с подушкой.

13. Выпить 3 яйца, кому короткая спичка.

14. Караоке от чата.