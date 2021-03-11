Прямой эфир Тони Грибабаса
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.
❤️ Привет изподвыподверта 99 руб.
❤️ Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)
❤️ Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.
❤️ Караоке 130 руб.
❤️ Рассказать историю из жизни 99 руб.
❤️ 250 руб.(песня без мата)
❤️ Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)
❤️ Большая сигна 300 руб.(имена, ники без похабщины)
❤️ Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.
❤️ Джон присутствует на стриме 1 час 1000 руб.
❤️ Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)
❤️ Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)
❤️ Реклама вашего канала на стриме 300 руб.
🔴 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.
——ЗАДАНИЯ:
1. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.
2. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.
3. Зажигаем свечу в честь донатера.
4. Грибабас разукрашивает лицо гуашью.
5. Дегустация нового напитка.
6. Дегустация нового продукта.
7. Зрителю 300 руб. на телефон.
8. Зрители заказывают танец.
9. Танец Грибабаса и Джона в кигуруми под песню Little Big.
10. Большая сигна донатеру.
11. Шашлычки на огне.
12. Медленный танец Грибабаса с подушкой.
13. Выпить 3 яйца, кому короткая спичка.
14. Караоке от чата.