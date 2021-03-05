Правила поведения на водных объектах ЦБС

На базе четырех учреждений культуры: Дворец культуры и техники, Центральная библиотека, Интинский краеведческий музей, Дом культуры «Октябрь» созданы учебно-консультационные пункты ГО ЧС.

Учебно-консультационный пункт — это специально отведенное помещение, оборудованное наглядными пособиями по тематике ГО и ЧС, литературой и методическим материалом, техническими средствами обучения, образцами средств индивидуальной защиты и предназначенное для проведения занятий с населением.

Вместе с сотрудниками культурных учреждений интинцы будут знакомиться с правилами безопасности, выяснят как надо себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Сегодня, работники Центральной библиотеки расскажут о правилах поведения на водных объектах.