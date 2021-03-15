Первый туристский конгресс регионов Севера

В год своего векового юбилея Республика Коми стала столицей проекта «Серебряное ожерелье России».

Об этом объявил Владимир Уйба на пленарном заседании «Туризм: новое открытие Севера!», которое состоялось 12 марта в рамках Первого Туристского конгресса регионов Севера.

«В год своего векового юбилея Республика Коми стала не только местом перезагрузки, но и столицей уникального проекта «Серебряное ожерелье России». Это событие для туристской сферы региона невозможно переоценить. Наравне с огромной честью, это и колоссальная ответственность», — подчеркнул глава республики.

В своём выступлении Владимир Уйба обозначил десять причин посетить Республику Коми. Это десять ключевых туристских локаций с уникальными в масштабах страны событиями и явлениями, которые могут стать магнитом для путешественников.

https://rkomi.ru/news/647