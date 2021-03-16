Посещение Республиканской детской клинической больницы

Владимир Уйба посетил Республиканскую детскую клиническую больницу.

Глава Республики Коми обсудил с главным врачом Игорем Кустышевым вопросы развития и улучшения оказания онкологической помощи детям, ознакомился с работой отделений, пообщался с врачами и студентами лечебного отделения Медицинского института Сыктывкарского университета имени П. Сорокина, которые проходят курс педиатрии на базе больницы.

Владимир Уйба встретился с врачами отделения онкогематологии, которому этом году исполнилось 10 лет со дня образования. Глава республики поздравил коллектив отделения с юбилейной датой, поблагодарил за самоотверженный труд, внимательное и терпеливое отношение к тяжелейшей категории больных детей.

На встрече со студентами глава республики пожелал будущим врачами успехов в обучении и призвал после получения диплома об образовании возвращаться в родные города и районы, работать в больницах республики, где сегодня есть потребность в медицинских кадрах.

Глава Республики Коми обсудил с и.о. министра здравоохранения Республики Коми Борисом Александровым и главным врачом Республиканской детской клинической больницы Игорем Кустышевым строительство нового корпуса, что позволит открыть отделение паллиативной помощи, улучшить оказание медицинской помощи детям с онкогематологической и психоневрологической патологией. Сейчас ведётся проектирование объекта.

https://rkomi.ru/news/655